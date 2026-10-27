Нападник Баварії Гаррі Кейн уперше в кар’єрі виграв Золотий м’яч

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Нападник мюнхенської «Баварії» та збірної Англії Гаррі Кейн поділився емоціями після того, як уперше у своїй кар’єрі став володарем «Золотого м’яча». Футболіст подякував партнерам по команді, тренерам, колишньому клубу «Тоттенгем», родині та всім, хто підтримував його на шляху до нагороди.

Для англійського форварда церемонія вручення нагороди стала особливою ще й через місце її проведення. Кейн отримав трофей у Лондоні — місті, де раніше виступав за «Тоттенгем».

Під час промови футболіст зізнався, що йому складно підібрати слова, щоб описати свої почуття. Він також подякував усім, хто голосував за нього, та партнерам по «Баварії», які допомагали йому розвиватися.

«Я майже не можу підібрати слів. Те, що це відбувається в Лондоні, робить момент ще особливішим. Можу уявити, наскільки складно було суддям під час голосування. Дякую всім, хто віддав за мене голос, і моїм партнерам по Баварії: ви підштовхували мене вперед і допомагали ставати кращим», — сказав Кейн.

Окремі слова вдячності нападник адресував тренеру «Баварії» Венсану Компані, а також наставнику збірної Англії Томасу Тухелю та його тренерському штабу.

«Я щасливий привезти цей трофей до Баварії. Також для мене честь бути капітаном збірної Англії. Я дуже цим пишаюся і дякую Тухелю та його штабу», — заявив футболіст.

Не забув Кейн і про «Тоттенгем», за який виступав до переїзду до Німеччини. Саме цей клуб відіграв важливу роль у його становленні як футболіста.

«Я також хочу подякувати Тоттенгему. Без нього я б не був тут», — сказав англієць.

Після слів подяки нападник звернувся до тих, хто мріє досягти вершин у футболі. Він висловив сподівання, що його історія допоможе іншим повірити у власні сили та прагнути найбільших досягнень.

«Сподіваюся, я зможу бути прикладом для тих, хто мріє стати найкращим, як я сьогодні», — додав Кейн.

Особливі слова футболіст адресував дітям. Він наголосив, що, попри численні нагороди, які вже привозив додому, «Золотий м’яч» має для нього особливе значення.

«Моїм дітям: я привозив додому багато трофеїв, але цей особливий. Я хочу бути хорошим батьком, а також хорошим професіоналом», — сказав нападник.

На завершення промови Кейн подякував дружині, назвавши її своєю найкращою подругою. Футболіст підкреслив, що вона підтримувала його мрії та допомогла йому досягти бажаного.

«І моїй дружині, моїй найкращій подрузі: ти хотіла цього ледь не більше, ніж я. Ти допомогла мені здійснити мої мрії», — зазначив футболіст.

Про це повідомляє Goal.

Раніше журнал France Football оприлюднив перелік із 30 претендентів на здобуття премії «Золотий м'яч» у 2026 році.

На церемонії вручення Золотого м’яча в Лондоні, Велика Британія, Алексія Путельяс із London City Lionesses утретє в кар’єрі стала володаркою нагороди за сезон 2025/2026. Польська футболістка «Барселони» Ева Пайор посіла друге місце.

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