Нападник Челсі Жоау Педру пропустить кілька тижнів через травму — Asharq Al-Awsat

У Великій Британії нападник «Челсі» Жоау Педру пропустить кілька тижнів через травму стегна, отриману на тренуванні. Про це перед матчем Кубка англійської ліги проти «Ліверпуля» повідомив головний тренер команди Хабі Алонсо, пише Asharq Al-Awsat.

Травма на тренуванні

25-річний бразилець зазнав ушкодження під час тренування в п’ятницю та через це не зіграв у суботньому матчі, який «Челсі» програв «Тоттенгему». Алонсо заявив, що клуб не називатиме точного терміну відновлення футболіста, однак він не буде готовий до найближчих поєдинків.

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Втрата для команди

У семи матчах усіх турнірів на старті сезону Педру забив п’ять голів і віддав три результативні передачі. Тренер визнав, що відсутність бразильця стане втратою для команди, але наголосив на достатній глибині складу «Челсі».

У середу лондонський клуб зіграє з «Ліверпулем» у матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги. У суботу «Челсі» прийматиме «Манчестер Юнайтед» у чемпіонаті Англії.

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