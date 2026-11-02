Нападник Гаррі Кейн обрав би Лігу чемпіонів замість Золотого м’яча — BBC Sport

Нападник мюнхенської «Баварії» Гаррі Кейн перед матчем Ліги чемпіонів проти «Атлетіко» в Мадриді, Іспанія, заявив, що віддав би перевагу перемозі в турнірі над «Золотим м’ячем». Англійський футболіст наголосив, що командні трофеї є головною метою у футболі, повідомляє BBC Sport.

Пріоритет командним трофеям

Кейн назвав отримання «Золотого м’яча» одним із найкращих моментів свого життя та кар’єри. Водночас він зазначив, що хотів би пережити разом із командою емоції від перемоги у Лізі чемпіонів і підняти трофей із «Баварією».

На запитання, що він обрав би між Кубком європейських чемпіонів і «Золотим м’ячем», футболіст відповів, що обрав би Лігу чемпіонів. Він додав, що має можливість здобути обидві відзнаки.

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Новий контракт із Баварією

33-річний Кейн також повідомив, що близький до підписання нового контракту з мюнхенським клубом. За його словами, сторони узгодили більшість ключових умов, а юристам залишилося врегулювати деталі. Нападник очікує, що угоду можуть оформити протягом найближчих днів.

Минулого сезону Кейн забив 73 м’ячі за клуб і збірну та допоміг «Баварії» виграти внутрішній требл. Він приєднався до мюнхенців із «Тоттенгема» в серпні 2023 року за 100 млн євро.

Підготовка «Баварії» до матчу з «Атлетіко» відбувається без головного тренера Венсана Компані. Бельгійця госпіталізували після того, як він знепритомнів під час тренування резервної команди 23 жовтня, а через п’ять днів виписали з лікарні. Поки Компані продовжує відновлення, справами першої команди керує його асистент Аарон Денкс.

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