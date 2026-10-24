Нападник Патрик Клімала виграв чемпіонат Південної Кореї з FC Seoul — Interia Sport

Польський нападник Патрик Клімала став чемпіоном Південної Кореї у складі FC Seoul. Столичний клуб гарантував собі титул після домашньої нічиєї 1:1 із Gangwon FC, повідомляє Interia Sport.

Титул після нічиєї

У матчі з Gangwon FC Клімала не забив. Гості в першому таймі не реалізували пенальті. Після перерви вони пропустили гол, однак згодом команди зрівняли рахунок і поділили очки.

Для FC Seoul це перший чемпіонський титул за десять років. За даними видання Chosun, це сьоме чемпіонство в історії клубу з урахуванням періоду, коли команда виступала під назвою Anyang LG.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Внесок польського форварда

28-річний Клімала перейшов до FC Seoul у червні 2025 року після завершення оренди зі Шльонська Вроцлав до Sydney FC. Польський футболіст має 16 голів у K League 1 та бореться за звання найкращого бомбардира турніру.

За кілька днів до матчу з Gangwon FC Клімала оформив дубль у грі проти Gimcheon Sangmu, що завершилася з рахунком 2:2. Портали Sofascore і Flashscore визнали його найкращим гравцем того поєдинку.

Читай нас у