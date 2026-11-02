Нападник Сілва приніс Боруссії нічию з Баварією — Sky Sports News

Нападник дортмундської «Боруссії» Фабіо Сілва забив вирішальний м’яч на 89-й хвилині виїзного матчу дер Класикер проти «Баварії» в Мюнхені, Німеччина. Його гол установив підсумковий рахунок 2:2 та зберіг безпрограшну серію дортмундців. Як повідомляє Sky Sports News, португалець прийняв м’яч, звільнив собі простір і другим дотиком пробив у дальній кут воріт.

Гол у Мюнхені

До переходу в «Боруссію» Сілва грав за «Вулвергемптон», який придбав його в «Порту» за 30 млн фунтів стерлінгів, коли футболістові було 18 років. У Прем’єр-лізі він провів 62 матчі та забив чотири голи, також виступав на правах оренди за «Андерлехт», ПСВ, «Рейнджерс» і «Лас-Пальмас».

Минулого року Сілва остаточно залишив «Вулвергемптон» і підписав контракт із дортмундським клубом. У дебютному сезоні Бундесліги він здебільшого залишався в запасі, а влітку не відкидав можливості зміни команди, оскільки прагнув частіше виходити у стартовому складі.

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Конкуренція в атаці

Після розмови з тренером і спортивним директором перед закриттям трансферного вікна Сілва залишився в «Боруссії» та відзначився голами у перших двох матчах сезону в Бундеслізі. Водночас його ігровий час лишається обмеженим: за останні шість тижнів він лише раз вийшов у старті в чемпіонаті Німеччини — у матчі проти «Айнтрахта».

24-річний форвард вважає, що може грати разом із досвідченим нападником Серу Гірассі, а не лише підміняти його. Минулого сезону Сілва забив три м’ячі, тоді як Гірассі — 22. Цього сезону вони тричі починали матчі разом, і «Боруссія» перемогла у всіх цих іграх. У Мюнхені Гірассі також залишився на полі разом із Сілвою та забив перший м’яч дортмундців у матчі.

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