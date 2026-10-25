Нассер Аль-Аттія виграв Ралі Кіпру з перевагою 4,63 секунди — Cyprus Mail

Катарський гонщик Нассер Аль-Аттія та Каррера перемогли в 52-му Ралі Кіпру, випередивши екіпаж кіпріота Сімоса Галатаріотіса й Іоанну на 4,63 секунди. Змагання на Кіпрі стали п’ятим і заключним етапом Чемпіонату Близького Сходу з ралі FIA 2026 року, повідомляє Cyprus Mail.

Для Аль-Аттії це десята перемога на Ралі Кіпру та 21-й титул чемпіона Близького Сходу в кар’єрі. Різниця між першим і другим місцями стала другою найменшою в історії ралі, яке Кіпрська автомобільна асоціація проводить із 1970 року. Найтісніший фініш зафіксували 2018 року, коли Галатаріотіс випередив Магальяеша на 0,7 секунди.

Вирішальна спецділянка

Перед останньою спецділянкою Галатаріотіс та Іоанну на Skoda Fabia мали перевагу 3,6 секунди. Вони відіграли в Аль-Аттії та Каррери хвилинне відставання, вигравши три спецділянки поспіль. Катарський екіпаж мав проблеми на двох перших післяобідніх спецділянках, а Skoda Fabia Галатаріотіса та Іоанну фінішувала з пошкодженнями.

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На фінальній спецділянці Аль-Аттія їхав без запасного колеса й показав час на 8,7 секунди кращий за результат Галатаріотіса. Екіпаж Аль-Аттії та Каррери виграв шість спецділянок, Галатаріотіс та Іоанну — чотири. Ще одну спецділянку виграли Аль-Равахі та Іту, які зійшли з дистанції на першій післяобідній ділянці, перебуваючи на третьому місці.

Результати ралі

Третє місце посіли Міхаліс Посейдіас і Памбос Лаос на Renault Clio, які також перемогли в категорії Rally3. Для Посейдіаса це був перший подіум на Ралі Кіпру. Минулорічні місцеві чемпіони Янгу та Ніколау на Hyundai i20 через проблеми на післяобідніх спецділянках завершили гонку четвертими.

П’ятими стали Шукуроглу та Топчуослу на Volkswagen Polo, шостими — Зеноніс та Христофі на Ford Fiesta. Першу недільну спецділянку скасували через недотримання глядачами вказівок маршалів безпеки. Загальна довжина ралі становила 657,74 км, з яких 183,92 км припали на 12 ґрунтових спецділянок.

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