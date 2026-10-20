НБА завершує угоди з клубами для запуску NBA Europe у 2027 році — Channel NewsAsia

НБА завершує укладення угод із клубами для початкового етапу власної європейської ліги NBA Europe та найближчим часом планує оголосити її учасників. Про це заявив заступник комісара НБА Марк Тейтум, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

За словами Тейтума, запуск проєкту заплановано на жовтень 2027 року. НБА не змінила цих планів після того, як найбільші баскетбольні клуби Європи відхилили пропозицію про співпрацю з лігою. Водночас він зазначив, що можливість домовленості з Євролігою залишається відкритою.

Модель нової ліги

НБА та Міжнародна федерація баскетболу FIBA формально оголосили про намір створити NBA Europe у березні. Передбачається, що до змагання увійдуть постійні франшизи, а також клуби, які щороку відбиратимуться за спортивним принципом.

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Тейтум заявив, що новий проєкт передбачає інвестиції в академії, розвиток баскетболу на базовому рівні, організацію турніру, маркетинг та інфраструктуру арен. За його оцінкою, це стане найбільшою інвестицією в європейський баскетбол.

Розбіжності з Євролігою

Євроліга нині має 13 постійних клубів-акціонерів і планує видати до восьми довгострокових ліцензій у межах розширення турніру до 24 команд. Оголошення нових франшиз очікується в середині листопада.

Тейтум розкритикував підхід Євроліги до розширення, наголосивши на фінансовій нестійкості частини клубів. За його словами, постійні франшизи NBA Europe, за прогнозом НБА, можуть стати прибутковими на третій рік роботи, а клуби за перше десятиліття отримають багатомільярдні виплати. Генеральний директор Євроліги Чус Буено раніше застеріг, що подальша фрагментація баскетбольного ринку континенту стане катастрофою.

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