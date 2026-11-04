Неллі Корда вдруге стала гравчинею року LPGA — BBC Sport

Лідерка світового рейтингу Неллі Корда вдруге стала гравчинею року LPGA Tour за кількістю набраних очок. У сезоні 2026 року 28-річна американка здобула чотири перемоги, зокрема виграла два перші мейджори — The Chevron Championship та Відкритий чемпіонат США серед жінок, що проходив у Рив'єрі.

Перевага в очковій гонці

Як повідомляє BBC Sport, на старті сезону Корда в шести поспіль турнірах або перемагала, або посідала друге місце. Завдяки цій серії вона здобула суттєву перевагу в очковій гонці.

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Корда гарантувала собі відзнаку за три турніри до завершення сезону. Її конкурентка з Південної Кореї Херен Рю також виграла цього року два мейджори, однак знялася з турніру в Малайзії минулого тижня через травму. Японка Мію Ямашіта та тайська гольфістка Джино Тітікул не заявилися на турнір The Annika, який відбудеться наступного тижня у Флориді.

Крок до Зали слави

Корда, яка вже отримувала цю нагороду у 2024 році, має 19 перемог у LPGA Tour. Вона є чотириразовою переможницею мейджорів і перебуває за одну перемогу від кваліфікації до Зали слави LPGA. У червні гольфістка сказала, що можливе потрапляння до Зали слави стало б одним із найкращих досягнень її кар'єри.

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