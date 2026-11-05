Непальський тенісист Бастола отримав вайльдкард до відбору Australian Open — Kathmandu Post
Непальський тенісист Абхішек Бастола візьме участь в Asia-Pacific Wildcard Playoff Australian Open 2027, який відбудеться з 23 до 28 листопада в Ченду, Китай. Він отримав один із чотирьох вайльдкардів до кваліфікаційного раунду, повідомляє Kathmandu Post.
Кваліфікація в Ченду
Бастола виступатиме в одиночному розряді. У кваліфікаційному раунді зіграють вісім учасників, а чотири найкращі з них вийдуть до основної сітки, де на них чекатимуть 12 сіяних гравців.
До плейофу допускають представників Азійсько-Тихоокеанського регіону, за винятком австралійців, зі світовим рейтингом 105+. Переможців змагань в одиночному та парному розрядах внесуть до заявочного списку Australian Open.
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Перший представник Непалу
Бастола, який представляв Непал на чотирьох Азійських іграх, стане першим непальцем на цьому турнірі. На пресконференції тенісист заявив, що давно мріяв зіграти на Australian Open і докладе максимум зусиль у змаганнях.
Водночас Бастола сказав, що не отримував належної підтримки ані від держави, ані від тенісної асоціації.