Нешвілл уперше здобув Supporters’ Shield у MLS — The Guardian

«Нешвілл SC» переміг «CF Montréal» з рахунком 2:0 та вперше у своїй історії здобув Supporters’ Shield — нагороду для найкращої команди регулярного сезону MLS. Після матчу «Нешвілл» мав 70 очок і продовжив серію без поразок до семи ігор.

Голи після перерви

Як повідомляє The Guardian, рахунок на 52-й хвилині відкрив Сем Саррідж. 17-річний воротар господарів Самсі Кейта, який проводив дебютний матч у MLS, відбив удар головою після подачі Ріда Бейкера-Вайтінга, однак Саррідж першим зіграв на добиванні. Цей гол став для нього 18-м у сезоні — найбільше в команді.

На 76-й хвилині перевагу гостей подвоїв Хані Мухтар. Він перехопив спробу захисника Браяна Вери вибити м’яч, увійшов до штрафного майданчика та пробив — м’яч після рикошету від Кейти опинився у воротах.

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Шанси Монреаля

У першому таймі «Монреаль» мав кілька моментів, але не реалізував їх. Удар головою Вери після кутового на 21-й хвилині пройшов повз дальню стійку. Згодом голкіпер «Нешвілла» Браян Швейк упорався зі штрафним ударом Алексіса Санчеса та моментом Геннадія Синчука. Ще одну нагоду мав Данте Сілі, який пробив вище воріт.

Для «Монреаля» це була десята поразка в останніх 11 матчах. Команда вже втратила шанси потрапити до плей-оф MLS.

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