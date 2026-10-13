Netflix покаже всі 104 матчі ЧС-2030 в Іспанії та Андоррі — Channel NewsAsia

Netflix отримав права на трансляцію чемпіонату світу з футболу 2030 року для глядачів в Іспанії та Андоррі. Угода охоплює всі 104 матчі турніру, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на заяву компанії.

Безкоштовний матч кожного ігрового дня

За умовами домовленості, в Іспанії один матч кожного ігрового дня буде доступний безкоштовно. Його транслюватиме національний мовник у відкритому ефірі, зазначили у Netflix.

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Перший великий чоловічий турнір

У Netflix заявили, що чемпіонат світу 2030 року стане для компанії першою трансляцією великого міжнародного чоловічого футбольного турніру в Іспанії. Чемпіонат світу 2026 року в країні показував національний телеканал RTVE.

Стримінгова платформа також має права на трансляцію жіночого чемпіонату світу 2027 року в Бразилії та турніру 2031 року у США і Канаді.

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