Невілл: Каррік може втратити посаду після 0:3 від Борнмута — Sky Sports News

Майкл Каррік може втратити посаду головного тренера «Манчестер Юнайтед» після домашньої поразки команди від «Борнмута» з рахунком 0:3. Таку думку висловили Гері Невілл і Джеймі Каррагер, повідомляє Sky Sports.

Після цього результату «Манчестер Юнайтед» посідає 16-те місце в Прем’єр-лізі та перебуває трохи вище зони вильоту. За даними видання, команда має найгірший старт сезону в історії своїх виступів у Прем’єр-лізі й не здобувала перемог у восьми останніх матчах.

Заклики до рішення

Невілл заявив, що Карріку буде вкрай складно залишитися на посаді в майбутньому. На його думку, ситуація для клубу дуже швидко погіршилася.

Каррагер вважає, що «Манчестер Юнайтед» має звільнити Карріка того ж вечора — як в інтересах клубу, так і самого тренера. Невілл припустив, що керівництво може ухвалити рішення наступного дня, хоча воно, на його думку, не сподобається вболівальникам.

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Реакція трибун і Фернандеш

Після фінального свистка Каррік тривалий час аплодував уболівальникам на «Олд Траффорд», що одразу сприйняли як можливий прощальний жест. Водночас фанати скандували його ім’я після третього гола «Борнмута».

Капітан команди Бруну Фернандеш не вийшов на поле проти «Борнмута» і весь матч провів на лаві запасних. Перед цим він розкритикував тактику Карріка після поразки від «Комо» з рахунком 1:4 у Лізі чемпіонів. Тренер пояснив невключення Фернандеша до стартового складу суто футбольними причинами.

Каррік очолив команду в середині минулого сезону, змінивши Рубена Аморіма, і вивів «Манчестер Юнайтед» до Ліги чемпіонів.

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