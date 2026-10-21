НФЛ не застосує санкцій до Філадельфія Іглз через лікування Джейлена Герца — The Guardian

Національна футбольна ліга не застосовуватиме дисциплінарних заходів до клубу «Філадельфія Іглз» через поводження команди з лікуванням квотербека Джейлена Герца після виявлення в нього тромбів. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на обізнану із ситуацією людину.

Контакти НФЛ із медиками

У заяві НФЛ зазначила, що її представники підтримували зв’язок із медичним персоналом «Іглз» і лондонською клінікою Cleveland Clinic протягом лікування гравця. У лізі повідомили, що головний медичний директор НФЛ Аллен Сіллс організовує медичні ресурси з провідними фахівцями на міжнародних ринках за погодженням з Асоціацією гравців НФЛ.

За даними ліги, медичну допомогу спортсменам надає медичний персонал клубів у координації з незалежними лікарями.

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Герц пропустить решту сезону

Герц перебуває у списку травмованих і, як очікується, пропустить решту сезону після того, як тромб у його лівій литці перемістився до легень. Клуб та агентка футболіста Ніколь Лінн повідомили, що у квотербека діагностували тромбоз глибоких вен і двобічну легеневу емболію.

Герц проходить лікування препаратами для розрідження крові та не зможе брати участь у футбольній діяльності, доки їх прийматиме. 11 жовтня він зіграв проти «Джексонвілла» в Лондоні через три дні після того, як повідомив медичний персонал про травму після тренування. Спочатку лондонські фахівці діагностували у нього поверхневий венозний тромбоз у лівій литці.

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