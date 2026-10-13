Нідерланди не видали візи трьом російським гімнасткам перед ЧС — BBC Sport

Нідерланди відмовили у видачі віз трьом російським гімнасткам, через що вони не зможуть виступити на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Роттердамі. Серед спортсменок — чинна чемпіонка світу в багатоборстві Ангеліна Мельникова, а також Вікторія Лістунова та Анна Калмикова, повідомляє BBC Sport.

Позиція російської федерації

Федерація гімнастики Росії, держави-агресора, заявила, що посольство Нідерландів у Москві повідомило візовий центр про відмову у видачі віз трьом лідеркам жіночої збірної. У федерації назвали це рішення дискримінацією та порушенням принципів рівної конкуренції.

Там також заявили, що нідерландська влада нібито навмисно не допустила до турніру найсильніших гімнасток. Російська сторона повідомила про намір оскаржити відмову у Світовій федерації гімнастики та Міжнародному олімпійському комітеті.

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Турнір у Роттердамі

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики в Роттердамі має відбутися 17–25 жовтня. Це другий рік поспіль, коли на змагання впливають візові відмови: 2025 року Індонезія не дозволила в’їзд ізраїльським гімнастам, зокрема чинному чемпіону світу у вільних вправах Артему Долгопяту, через участь країни у війні в Газі.

Російські спортсмени зазнавали обмежень після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, а також через викриття державного допінгу під час зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі.

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