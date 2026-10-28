Нігерія заявила 19 атлетів на Юнацьку Олімпіаду — Premium Times Nigeria

Нігерія заявила 19 спортсменів для участі в Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року, які стартують 31 жовтня в Сенегалі. До складу команди увійшли 12 дівчат і сім юнаків, які змагатимуться у шести видах спорту.

Про склад збірної повідомляє Premium Times Nigeria з посиланням на Національну спортивну комісію Нігерії. Атлети виступатимуть у легкій атлетиці, боксі, шосейному велоспорті, плаванні, настільному тенісі та пляжному волейболі.

Склад команди

Найбільше представництво Нігерія матиме в легкій атлетиці — дев'ять спортсменів: п'ять дівчат і чотири юнаки. У плаванні країну представлятимуть четверо атлетів — по двоє спортсменів обох статей.

У настільному тенісі виступлять один спортсмен і одна спортсменка. До заявки також увійшли боксерка, велосипедистка-шосейниця та жіноча пара з пляжного волейболу.

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Підготовка до старту

За даними Національної спортивної комісії, команда завершує 21-денний навчально-тренувальний збір, який розпочався 9 жовтня та має закінчитися 29 жовтня. Програма включала медичне обстеження, навчання щодо антидопінгових правил, технічну й тактичну підготовку, підбір екіпірування та оформлення проїзних документів.

Церемонію відкриття заплановано на 31 жовтня на Олімпійському стадіоні в Діамніадіо. Того самого дня мають розпочатися змагання з настільного тенісу та пляжного волейболу. Ігри триватимуть до 13 листопада, а змагання відбудуться у трьох зонах — Дакарі, Діамніадіо та Салі.

Дакар-2026 стане четвертими літніми Юнацькими Олімпійськими іграми та першим олімпійським спортивним заходом, який прийматиме Африка.

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