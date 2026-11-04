Німеччина може відмовитися від проведення ЧС з хокею через допуск Росії — Euronews

Німеччина розглядає можливість відмовитися від проведення чемпіонату світу з хокею 2027 року, запланованого на травень. Причиною стало рішення Спортивного арбітражного суду, яке зобов’язало Міжнародну федерацію хокею дозволити російським збірним усіх вікових категорій повернутися до міжнародних змагань, повідомляє Euronews.

30 жовтня Спортивний арбітражний суд скасував чотирирічну заборону на участь збірних Російської Федерації — держави-агресора — у міжнародних хокейних турнірах. IIHF заявила, що не погоджується з вердиктом, однак виконає його. Виконавчий орган федерації розпочав дводенне засідання, присвячене цьому рішенню.

Позиція німецької федерації

Голова Німецької хокейної федерації DEB Франк Х. Лутц заявив, що вердикт суду докорінно змінює ситуацію для країни-господарки турніру. За його словами, федерація не підтримує повернення російських команд до міжнародного хокею та аналізує рішення спільно з IIHF.

Лутц зазначив, що участь Росії матиме для Німеччини серйозні наслідки у сфері безпеки, політики й економіки. DEB має згодом повідомити про подальші кроки.

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Бойкот і реакція спонсорів

Фінляндія, Норвегія, Чехія, Латвія, Данія та Швеція оголосили, що не гратимуть проти Росії на чемпіонаті світу 2027 року. Австрія також розглядає можливість приєднатися до цієї позиції. Федерація хокею Фінляндії заявила, що не проводитиме матчів із Росією, доки та не припинить повномасштабну війну проти України.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила про намір обговорити з колегами з ЄС обмеження в’їзду російських спортсменів до всієї Шенгенської зони. Міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар наголосив, що рішення CAS не зобов’язує Чехію видавати візи громадянам Росії, оскільки заборона на короткострокові візи для них залишається чинною.

Двоє спонсорів чемпіонату також заявили про готовність відмовитися від підтримки турніру за участі Росії. Шведська компанія AJ Products повідомила, що попросить не демонструвати її логотип, а фінський виробник шин Nokian Tyres назвав продовження спонсорства за таких умов таким, що суперечило б його цінностям.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що підстав для повернення Росії до міжнародного спорту немає, доки триває війна. Єврокомісія зі свого боку наголосила, що спортивні федерації та держави-члени ЄС мають дотримуватися санкцій і обмежувальних заходів Союзу.

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