Ньюкасл обіграв Крістал Пелас 2:0 — The Guardian

«Ньюкасл» переміг «Крістал Пелас» з рахунком 2:0 у матчі Прем’єр-ліги на стадіоні «Селгерст Парк». Обидва м’ячі гості забили на початку другого тайму: Вільям Осула відзначився на 47-й хвилині, а Гарві Барнс подвоїв перевагу на 58-й.

За даними The Guardian, перший тайм пройшов за невеликої кількості небезпечних моментів. Команди разом завдали лише двох ударів у площину воріт, а точність передач становила 72,8%.

Голи після перерви

Осула замкнув передачу Джейкоба Мерфі через дві хвилини після відновлення гри. На 52-й хвилині Джо Віллок також забив, але його гол скасували через незначний офсайд. Ще через шість хвилин Барнс завершив результативну комбінацію «Ньюкасла».

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Після цього відрізка з трибун пролунали поодинокі освистування на адресу господарів. «Крістал Пелас» мав більше володіння м’ячем — 53% проти 47%, завдав 17 ударів, чотири з яких були в площину воріт. «Ньюкасл» пробив 10 разів, двічі — у площину, і обидві спроби стали голами.

Тиск на тренера Пелас

Для «Крістал Пелас» це була невдача на тлі двох перемог у восьми матчах чемпіонату. Видання зазначає, що результат посилив тиск на головного тренера команди П’єра Сажа.

«Ньюкасл» підходив до гри після трьох поразок у чотирьох попередніх матчах. Дан Берн зіграв у центрі оборони поруч із Фабіаном Шером, а Ніко Гонсалес діяв у півзахисті.

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