Ньюї заявив, що Горнер не зрозумів його розчарування Renault — Sky Sports News

У США, перед Гран-прі Формули-1 в Остіні, Едріан Ньюї відповів на критику колишнього керівника Red Bull Крістіана Горнера. Ньюї заявив, що Горнер, можливо, не до кінця розумів його біль і розчарування через тривалі проблеми команди з постачальником силових установок Renault, повідомляє Sky Sports News.

Реакція на слова Горнера

У новій автобіографії Drive Горнер згадав події 2014 року, коли Ньюї отримав пропозицію від Ferrari та розглядав можливість залишити Red Bull. Колишній керівник команди написав, що його засмутило бажання конструктора піти за перших труднощів. Він також зазначив, що вже не вважав їхнє партнерство таким міцним, як раніше.

Ньюї сказав, що ще не читав книжку повністю. За його словами, для конструктора шасі невдалий рік виробника силових установок можна прийняти. Водночас значно гіршою є ситуація, коли постачальник, на його думку, не виявляє наміру усувати проблему.

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Період із Renault

Red Bull продовжив використовувати силові установки Renault після запровадження турбогібридного регламенту у 2014 році. Французький виробник мав труднощі з новими правилами, що позначилося на конкурентності болідів, спроєктованих Ньюї. Конструктор заявив, що ситуація з цим постачальником не змінювалася до переходу Red Bull на Honda у 2019 році.

Зрештою Ньюї відмовився від пропозиції Ferrari у 2014 році, продовжив контракт із Red Bull та почав поєднувати роботу у Формулі-1 з іншими проєктами компанії. Він залишався в Red Bull до 2024 року, а наступного року приєднався до Aston Martin. Ньюї також наголосив, що вони з Горнером залишаються друзями.

Конструктор погодився з оцінкою Горнера про схожість між нинішньою ситуацією в Aston Martin і ранніми роками Red Bull після придбання команди Jaguar у 2005 році. За словами Ньюї, обидві команди в минулому переживали зміни власників і керівників, а головним завданням є налагодження взаємодії в колективі, подолання ізольованості підрозділів і поліпшення командної культури.

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