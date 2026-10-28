Нкетіа вивів Крістал Пелес до чвертьфіналу Кубка ліги — Sky Sports News

«Крістал Пелес» переміг «Фулгем» з рахунком 1:0 у матчі четвертого раунду Кубка ліги на стадіоні «Крейвен Коттедж» і вийшов до чвертьфіналу турніру. Єдиний гол на 37-й хвилині забив нападник Едді Нкетіа.

Гол із першого удару

Як повідомляє Sky Sports, у першому таймі «Фулгем» мав ігрову перевагу та створив кілька небезпечних моментів. На 16-й хвилині Тете, який залишився без опіки на дальній стійці, неточно пробив головою. Ще через дві хвилини воротар «Пелес» Дін Хендерсон упорався з ударом Робінсона.

«Крістал Пелес» відкрив рахунок своїм першим ударом у грі. Оскар Мінгеса прорвався правим флангом і виконав передачу до штрафного майданчика, а Нкетіа тонким дотиком переправив м’яч у ворота. Це був десятий дотик форварда до м’яча в матчі.

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Сейви Хендерсона

Після перерви «Фулгем» продовжив тиснути. На 68-й хвилині Алекс Івобі отримав м’яч після скидки Тімоті Кастаня, однак пробив прямо у Хендерсона з близької відстані. Голкіпер також урятував команду в компенсований час, відбивши удар головою Гонсало Гарсії.

Наприкінці зустрічі «Крістал Пелес» міг подвоїти перевагу, але Дайчі Камада пробив повз ворота з меж штрафного майданчика. Перемога допомогла послабити тиск на наставника команди П’єра Сажа, зазначає видання.

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