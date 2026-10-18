Ноні Мадуеке пізнім голом приніс Арсеналу перемогу над Форест — BBC Sport

«Арсенал» переміг «Ноттінгем Форест» у Ноттінгемі на стадіоні «Сіті Граунд» завдяки пізньому голу Ноні Мадуеке. Він вийшов на заміну після перерви замість Еберечі Езе та відзначився за 10 хвилин до завершення матчу. Удар Мадуеке зачепив захисника господарів Жаїра Кунью й опинився у воротах.

Передача Райса

Як повідомляє BBC Sport, Деклан Райс віддав передачу Мадуеке в епізоді з вирішальним голом. Наприкінці зустрічі Райс також не реалізував нагоду після подачі Юррієна Тімбера.

«Арсенал» багато володів м’ячем, однак до гола Мадуеке мав труднощі зі створенням небезпечних моментів. Букайо Сака виконував небезпечні подачі, але «Форест» глибоко оборонявся. Еберечі Езе замінили в перерві, а Кай Гаверц залишив поле на 66-й хвилині.

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Суха гра Арсеналу

Голкіпер Давід Рая не пропустив, зокрема вдало зіграв після кутового в першому таймі. У компенсований час Езрі Конса важливим підкатом зупинив Ліама Делапа. Делап активно боровся із захисниками суперників, але не зміг забити.

У складі «Ноттінгем Форест» Мурілло після удару в голову в першому таймі продовжив гру та ледь не зрівняв рахунок наприкінці. Деніел Муньйос перевірив Раю ударом, а Дан Ндойє на старті матчу пробив повз ворота. BBC Sport оцінила гру Конси, Райса і Мадуеке у 7 балів із 10 — це найвищі оцінки серед гравців «Арсеналу».

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