Нортгемптон обіграв Бат 71:48 у 119-очковому трилері — BBC Sport

В Англії «Нортгемптон Сейнтс» переміг «Бат» із рахунком 71:48 у матчі регбійної Прем'єршип. Команди загалом набрали 119 очок, що зробило гру другою за результативністю в історії найвищого англійського дивізіону, повідомляє BBC Sport.

18 спроб у матчі

Господарі занесли 11 спроб, а «Бат» — сім. За 15 хвилин до фінального свистка команди вже подолали позначку в 100 набраних очок. Після першого тайму «Бат» вів 29:26, проте в другій половині зустрічі «Нортгемптон» відірвався в рахунку.

Оллі Слейтголм оформив хет-трик, а Томмі Фрімен заніс дві спроби. F Smith виконав вісім реалізацій для «Нортгемптона».

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Перша поразка Бата

Для «Бата» ця поразка стала першою від початку сезону. Команда зробила 12 змін у складі на матч. Артур Грін, для якого це була перша поява цього сезону, заніс дві спроби. Чарлі Гріффін також відзначився спробою у своєму дебютному матчі в Прем'єршип.

Рекорд результативності в елітному англійському дивізіоні залишається за матчем «Нортгемптона» проти «Бристоля» у травні: тоді «Сейнтс» перемогли 94:33, а команди набрали 127 очок. Цією перемогою «Нортгемптон» відповів на поразку від «Бристоля» тижнем раніше.

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