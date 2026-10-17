Норвід Ченстохова відігрався з 0:2 та переміг Ассеко Ресовію — Interia Sport

Норвід Ченстохова в Польщі переміг Ассеко Ресовію Жешув з рахунком 3:2 у матчі першого туру чоловічої TAURON Liga. Господарі програли перші дві партії, але зрівняли рахунок і виграли тай-брейк — 26:28, 21:25, 25:22, 25:16, 15:13. Про це повідомляє Interia Sport.

Ресовія виграла два стартові сети

У першій партії жешувська команда повела 3:0 після подачі Кароля Бутрина. Норвід зумів зрівняти рахунок, а згодом вийшов уперед — 14:12. Утім, сет дійшов до гри на більше-менше, де Ассеко Ресовія перемогла 28:26.

У другій партії гості від початку мали перевагу в кілька очок. Господарі намагалися скоротити відставання завдяки подачам і блоку, але Ресовія втримала контроль над грою та виграла 25:21. У складі гостей результативно діяли Артур Шальпук, Кароль Бутрин і Клемен Цебуль.

Господарі зрівняли рахунок

Перед третім сетом Норвід провів заміну: замість Міхала Гжиба на майданчик вийшов Якуб Кєдось. Ченстоховці повели 11:9, а потім збільшили відрив до 21:17. Господарі втримали перевагу та скоротили відставання в матчі, вигравши партію 25:22.

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У четвертому сеті Норвід відірвався в рахунку 7:3, а після блоку на атаці Цебуля перевага зросла до 14:8. Команда з Ченстохови виграла партію 25:16 та перевела матч у тай-брейк.

У вирішальному сеті Норвід повів 11:8 після блоку Якуба Новака. Ресовія виграла чотири наступні розіграші, однак господарі взяли кінцівку — 15:13 — і здобули перемогу в матчі.

У наступному турі Норвід зіграє з Енергою Індикполом АЗС Ольштин, а Ассеко Ресовія зустрінеться з Подзем'ям Кредовим ХКС Хелм.

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