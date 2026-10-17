Нова Зеландія обіграла Австралію 43:21 у Кубку Бледіслоу — The Guardian

Збірна Нової Зеландії з регбі перемогла Австралію з рахунком 43:21 у другому тест-матчі Кубка Бледіслоу на Accor Stadium у Сіднеї. Це стала 13-та поспіль перемога All Blacks над Wallabies у тестових матчах Кубка Бледіслоу, повідомляє The Guardian.

Перевага Нової Зеландії до перерви

Австралійці мали кілька нагод на старті гри, однак не реалізували їх. Першу спробу для гостей заніс Джош Мурбі. Згодом Боден Барретт завершив атаку після ривка Пітера Лакаї, а сам Лакаї невдовзі також заніс спробу.

Після ще однієї результативної атаки, яку завершив Ріеко Йоане, рахунок став 22:0. Австралія відповіла спробою Джеремі Вільямса після передачі Деклана Мередіта. Проте новозеландець Воллес Сітіті заніс ще одну спробу, а Барретт перехопив передачу Макса Йоргенсена та втік у залікову зону. До перерви Нова Зеландія вела 36:7.

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Спроби у другому таймі

На початку другого тайму Мурбі оформив другу спробу в матчі. Австралія скоротила відставання після комбінації Макса Йоргенсена, Тома Райта та Гаррі Поттера на правому фланзі. Філіпо Даґуну заніс ще одну спробу після швидких дій Мередіта і Райта.

Наприкінці зустрічі Гаррі Маклафлін-Філліпс замінив Мередіта та дебютував за збірну Австралії. Wallabies мають провести ще чотири тест-матчі в Європі до завершення 2026 року. Перший тест Австралії у 2027 році відбудеться проти Нової Зеландії в День АНЗАК.

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