В Окленді, Нова Зеландія, збірна Нової Зеландії з нетболу перемогла Австралію з рахунком 56:50 у стартовому матчі серії Constellation Cup. Поєдинок відбувся на Spark Arena. Команда Silver Ferns, яка здобула золото Ігор Співдружності в Глазго, розпочала чотириматчеву транстасманську серію перемогою над лідером світового рейтингу.

Перевага Нової Зеландії на старті

Як повідомляє The Guardian, після першої чверті Silver Ferns вели 15:10. Грейс Нвеке реалізувала 40 із 41 кидка, зіпсувавши голкіперці Австралії Кортні Брюс її 100-й матч. Серія Нвеке з чотирьох влучань поспіль допомогла новозеландській команді у другій чверті збільшити перевагу до десяти м'ячів.

Тренерка австралійської збірної Стейсі Маринкович уже на початку гри вдалася до замін, випустивши дебютантку Джессі Гренволд і доручивши їй стримувати Нвеке. Вона також змінила побудову атаки, повернувши на майданчик Софі Дваєр. Дваєр уперше зіграла після невдалого кидка після сирени в півфіналі Ігор Співдружності проти Ямайки.

Спроба камбеку не вдалася

У другому таймі Маринкович замінила капітанку Ліз Вотсон, а Джеймі-Лі Прайс вийшла на позицію центрової. Утім, австралійська команда змогла суттєво скоротити відставання лише в останній чверті, яку виграла з рахунком 17:11. Цього не вистачило для камбеку.

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В обороні Нової Зеландії діяли капітанка Карін Бергер і Келлі Джексон. Вони протистояли австралійській атакувальній групі, до якої входили Кієра Остін, Софі Гарбин, Кара Кенен і Софі Дваєр.

Маринкович заявила, що Австралія ще опрацьовує розчарування після Ігор Співдружності в Глазго. Там команда поступилася Ямайці в півфіналі, уперше з 1998 року не вийшла до матчу за золото та зрештою здобула бронзу. За словами тренерки, Нова Зеландія нині діє дуже точно, а досвід гравчинь у Super Netball допоміг їм краще діяти в напружені моменти.

Якщо Silver Ferns виграють усі чотири матчі серії, Нова Зеландія зможе вперше з 2013 року випередити Австралію у світовому рейтингу.

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