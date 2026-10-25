Нова Зеландія повернула Constellation Cup, перемігши Австралію — ABC News Australia

Збірна Нової Зеландії з нетболу перемогла Австралію з рахунком 52:49 у третьому матчі Constellation Cup у Сіднеї та достроково повернула собі трофей. Про це повідомляє ABC News Australia.

Ривок у вирішальній чверті

Перед останньою чвертю австралійки вели 41:39, однак новозеландська команда після поновлення гри закинула сім м’ячів поспіль і відірвалася на п’ять очок. Австралія зуміла зрівняти рахунок — 47:47 за п’ять хвилин до завершення матчу, але втрати м’яча та штрафи дали суперницям змогу вирвати перемогу.

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Новозеландки виграли заключну чверть з рахунком 13:8. За даними Champion Data, збірна Австралії припустилася восьми помилок, і суперниці реалізували кожну з них. Австралійська команда також отримала 51 штраф, що на сім більше, ніж Нова Зеландія.

Серія вже вирішена

Після трьох матчів чотириматчевої серії Нова Зеландія веде 3:0, тому володарку Constellation Cup визначено достроково. Для Silver Ferns це четверта перемога в турнірі. Заключний матч серії відбудеться в середу на арені John Cain у Мельбурні, де Австралія гратиме за першу перемогу в протистоянні.

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