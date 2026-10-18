Нова Зеландія відігралася та перемогла Фіджі 18:12 на ЧС — BBC Sport

Жіноча збірна Нової Зеландії з регбі-ліги в Ньюкаслі здобула вольову перемогу над Фіджі у стартовому матчі чемпіонату світу — 18:12. Новозеландки поступалися 4:12 у першому таймі та 10:12 на перерву, однак уникнули поразки від дебютанток турніру, повідомляє BBC Sport.

Фіджі повели в першому таймі

Нова Зеландія відкрила рахунок уже на другій хвилині завдяки спробі Стейсі Вааки. Однак Фіджі перехопили ініціативу після 21-ї хвилини: капітанка Сереана Наїтокатока прорвалася з позиції розігруючої та вивела Лосану Луту на залікову зону. Луту занесла першу в історії жіночої збірної Фіджі спробу на чемпіонатах світу.

Ще через п’ять хвилин Сієнна Лейнг збільшила перевагу фіджійок. Друга спроба Вааки перед перервою скоротила відставання Нової Зеландії до двох очок. Це був перший випадок, коли новозеландки поступалися в рахунку після першого тайму в матчі чемпіонату світу.

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Перелом після перерви

Після відновлення гри захист Фіджі тривалий час стримував атаки суперниць. Зрештою штрафні удари Зехари Темари дозволили Новій Зеландії зрівняти рахунок і вийти вперед. Остаточно перемогу в заключні хвилини забезпечила Леянн Туфуга, яка занесла м’яч після поперечного удару Рейсін Макгрегор.

Головний тренер Нової Зеландії Рікі Генрі назвав матч «тривожним дзвінком» для команди та зазначив, що гравчині відійшли від запланованої гри. Наступним суперником Нової Зеландії у групі B стане Франція в Крайстчерчі, а Фіджі зіграє проти Папуа Нової Гвінеї.

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