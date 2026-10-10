Нова Зеландія зберегла Кубок Бледісло після 50:19 з Австралією — Sky Sports News

Збірна Нової Зеландії з регбі перемогла Австралію з рахунком 50:19 на стадіоні «Іден Парк» в Окленді та гарантувала собі збереження Кубка Бледісло на 24-й рік поспіль. Про це повідомляє Sky Sports.

Рівний перший тайм

До перерви матч залишався конкурентним: команди занесли по дві спроби, а новозеландці мали перевагу в три очки. За господарів поля відзначилися Пітер Лакаї та Тупоу Вааї, за австралійців — Том Райт і Гаррі Вілсон.

У другому таймі збірна Нової Зеландії занесла ще п’ять спроб. Їх авторами стали Кам Ройгард, Коді Тейлор, Лерой Картер, Джош Мурбі та Вілл Джордан. Флай-хав Деміан Маккензі реалізував шість реалізацій і забив штрафний.

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Кубок залишиться за Новою Зеландією

Завдяки перемозі Австралія вже не зможе виграти Кубок Бледісло цього року: навіть у разі успіху в матчі-відповіді трофей залишиться за Новою Зеландією. Австралійці востаннє володіли Кубком Бледісло у 2002 році.

Новозеландська команда також продовжила безпрограшну серію на «Іден Парк», яка триває з 1994 року. Наступний матч між командами відбудеться в суботу, 17 жовтня, у Сіднеї.

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