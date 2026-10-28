Новак забив пенальті у матчі Славії в Кубку Чехії — Interia Sport

У Чехії польський півзахисник Віктор Новак забив із пенальті в матчі національного кубка проти «Збройовки» Брно. Як повідомляє Interia Sport, празька «Славія» перемогла з рахунком 4:0 та вийшла до наступного раунду турніру.

Гол наприкінці першого тайму

22-річний Новак реалізував одинадцятиметровий наприкінці першого тайму. На перерву «Славія» пішла за переваги 2:0, а після відновлення гри ще збільшила відрив у рахунку.

Футболіст після матчу чеською мовою розповів, що це був лише другий пенальті в його житті. За його словами, першу спробу він не реалізував, тоді як цього разу зумів забити й був задоволений голом.

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Відео та реакція вболівальників

«Славія» опублікувала в соціальних мережах коротке післяматчеве відео з Новаком, який чеською описував перебіг гри. У коментарях уболівальники позитивно відгукувалися про футболіста та його виступ перед камерою.

Партнер Новака по команді Давід Юрасек назвав його «Nowakgoalski». Польський півзахисник відповів на цей коментар двома емодзі з поцілунками. За даними видання, «Славія» очолює турнірну таблицю національної першості.

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