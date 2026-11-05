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Новак забив перший єврокубковий гол у матчі з Арсеналом — Interia Sport

UA.NEWS 05 Листопада 2026 00:11
Новак забив перший єврокубковий гол у матчі з Арсеналом — Interia Sport

Польський футболіст Віктор Новак у Празі, Чехія, забив гол у ворота лондонського «Арсеналу» в матчі Ліги чемпіонів. Празька «Славія» програла англійській команді з рахунком 1:2. 22-річний атакувальний гравець відзначився на 90-й хвилині зустрічі, яка відбулася у середу ввечері.

Гол на 90-й хвилині

Як повідомляє Interia Sport, Новак скористався подачею Давіда Юрасека. Він у відповідний момент набіг на м’яч і забив контактний гол для празької команди. Після цього «Славія» не змогла відігратися та поступилася «Арсеналу».

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Перший гол у європейських турнірах

Цей м’яч став для Новака першим голом у будь-якому європейському клубному турнірі. Видання зазначає, що футболіст за кілька тижнів своїми виступами привернув увагу вболівальників «Славії». У матчі проти «Арсеналу» він продовжив вдалі виступи за празький клуб, однак його гол не змінив підсумку гри.

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