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Португальський захисник французького «Парі Сен-Жермен» Нуну Мендеш потрапив до лазарету команди через травму стегна.

Медики діагностували у футболіста розтягнення стегнового м'яза. Наразі Мендеш тренується за індивідуальною програмою. Ймовірно, він не зможе взяти участь у матчі ПСЖ проти «Лор'яна» в чемпіонаті Франції.

Мендеш став третьою серйозною кадровою втратою французького гранда. Раніше травми отримали нападники Хвіча Кварацхелія та Дезіре Дуе. Обидва футболісти порвали хрестоподібні зв'язки та вибули до кінця сезону.

У нинішньому сезоні Нуну Мендеш провів дев'ять матчів у всіх турнірах, але результативними діями не відзначився. Контракт португальського захисника з ПСЖ розрахований до літа 2029 року.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У Парижі, Франція, ПСЖ зіграв унічию 2:2 з Ромою в матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів. Французький клуб, який перед грою очолював турнірну таблицю та мав серію з 12 перемог, уперше втратив очки в нинішньому розіграші турніру. Зустріч на стадіоні «Парк де Пренс» відбулася 25 листопада 2026 року.

У Лондоні, Велика Британія, «Челсі» переміг французький «Парі Сен-Жермен» з рахунком 1:0 у матчі жіночої Ліги чемпіонів. Вирішальний м’яч наприкінці зустрічі забила Веерле Бюрман, яка після подачі з кутового проштовхнула м’яч у ворота біля ближньої стійки.

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