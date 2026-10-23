NWSL скасувала обмеження для найвищих зарплат футболісток — The Guardian

У США жіноча футбольна ліга NWSL та профспілка гравчинь NWSLPA домовилися скасувати обмежувальні критерії для отримання статусу High Impact Player. Від 1 січня 2027 року клуб зможе надати цей статус будь-якій футболістці, якщо її зарплата становитиме щонайменше 12% базового ліміту зарплат ліги, повідомляє The Guardian.

Нові правила для клубів

Механізм High Impact Player дозволяє командам витрачати додатково до 1 млн доларів понад встановлений ліміт зарплат на підписання зіркових гравчинь. Для сезону 2026 року базовий ліміт становив 3,7 млн доларів. NWSL також матиме право встановлювати максимальну кількість футболісток зі статусом High Impact Player в одному клубі.

Попередня версія правила передбачала вісім критеріїв для такого статусу. Серед них були ігрові хвилини за національну збірну США, визнання Ballon d’Or, включення до символічної збірної NWSL, а також потрапляння до медійних рейтингів, зокрема списку 100 найкращих футболісток світу The Guardian і рейтингу ринкової привабливості спортсменок.

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Врегулювання спорів

NWSLPA оскаржила цей механізм, заявивши, що класифікація гравчинь порушує федеральне трудове законодавство та чинну колективну угоду. За попередніми вимогами на статус могли претендувати приблизно 100 футболісток, зокрема Трініті Родман і Софія Вілсон.

Сторони врегулювали загалом шість претензій, зокрема суперечку щодо відхилення лігою контрактної пропозиції між «Вашингтон Спірит» і Родман. До запровадження механізму High Impact Player комісіонерка NWSL Джессіка Берман не дозволила клубу укласти з футболісткою угоду із середньорічною вартістю понад 1 млн доларів, пославшись на її структуру з відкладеними виплатами. Згодом Родман перепідписала контракт із «Вашингтон Спірит» на рекордних умовах, вартість яких із бонусами перевищує 2 млн доларів на рік.

Ліга й надалі зможе відхиляти контракти через спроби обійти ліміт зарплат, однак повинна буде повідомити про рішення профспілку та надати пояснення протягом 72 годин. Угода також передбачає визнання більшості чинних рекламних контрактів футболісток на футбольне взуття і скасування накладених раніше штрафів.

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