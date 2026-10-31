ОАЕ обіграли Нідерланди завдяки 99 ранам крикетиста Ната — The National

Збірна ОАЕ з крикету перемогла Нідерланди з різницею у п’ять вікетів у матчі Cricket World Cup League Two в академії ICC у Дубаї. Під час погоні за ціллю у 264 рани 33-річний бетсмен Акшдіп Нат набрав 99 ранів за 88 м’ячів, повідомляє The National.

Один ран до сенчурі

Нат завдав п’ять ударів на чотири рани та чотири — на шість, однак не зміг оформити перший міжнародний сенчурі. Капітан Нідерландів Бас де Ліде вивів його з гри за правилом LBW, коли на рахунку Ната було 99 ранів.

У вирішальній партнерській грі Ната підтримав відкривальний бетсмен Адіб Усмані. Він завершив матч із 81 раном без вибивання, хоча посеред інінгсу був змушений тимчасово залишити поле через сильну спеку.

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Нат зазначив, що команда намагалася не втрачати вікети заради ефектних ударів. За його словами, він хотів досягти позначки у 100 ранів, але командна перемога над сильним суперником важливіша.

Виступи за ОАЕ

Чотирнадцять років тому Нат виграв молодіжний чемпіонат світу у складі збірної Індії до 19 років. Цього року він прибув до ОАЕ, став громадянином країни та швидко увійшов до національної команди разом з іншими натуралізованими гравцями.

Крикетист назвав виступи за ОАЕ здійсненням мрії та сказав, що прагне якомога довше грати за збірну й допомагати їй перемагати. Після матчу з Нідерландами ОАЕ проведуть гру проти Оману, а в грудні виступлять у кваліфікаційному плей-оф у Катманду. Щоб зберегти статус команди ODI, збірній потрібно завершити турнір серед чотирьох найкращих.

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