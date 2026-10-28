Очільник BHA попередив про можливі втрати перегонів у £57 млн — Sky Sports News

У Великій Британії генеральний директор Британської асоціації кінних перегонів (BHA) Брант Даншіа заявив, що підвищення податку на ігрові автомати в букмекерських закладах може коштувати галузі до £57 млн на рік. Про це повідомляє Sky Sports News.

Ставку підвищили до 25%

У межах бюджету ставку податку Machine Games Duty підвищили на п’ять відсоткових пунктів — до 25%. За словами Даншіа, уряд відмовився від сценарію, за якого ставку могли збільшити до 40%, однак затверджене підвищення все одно істотно зашкодить фінансам перегонів.

Очільник BHA послався на незалежне моделювання, яке передали Казначейству перед оголошенням бюджету. За його словами, британські кінні перегони отримують майже третину річного доходу в £350 млн від ставок через букмекерські заклади на головних вулицях міст.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ризик закриття букмекерських закладів

Даншіа заявив про ризик закриття сотень або навіть тисяч букмекерських пунктів по країні. На його думку, це може позначитися на призових фондах, життєздатності іподромів, тисячах робочих місць, а також на проєктах із добробуту коней і профільних дослідженнях.

Він також зазначив, що для частини вболівальників відвідування місцевого букмекера є основним способом долучатися до кінних перегонів. BHA планує терміново обговорити з урядом можливості зменшення наслідків податкової політики та додатково проаналізувати бюджетні документи.

Читай нас у