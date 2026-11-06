Олександр Зубков отримав серйозну травму та може пропустити решту року

Український вінгер грецького АЕК Олександр Зубков отримав стресовий перелом великогомілкової кістки. За інформацією грецьких ЗМІ, на відновлення футболістові знадобиться від шести до восьми тижнів. Через це 30-річний гравець може більше не вийти на поле до кінця 2026 року та пропустить листопадові матчі збірної України.

У футболіста діагностували стресовий перелом великогомілкової кістки — однієї з кісток гомілки. Такі ушкодження потребують тривалого відновлення, а повернення до тренувань і матчів залежить від того, як загоюватиметься кістка. За попередньою інформацією, Зубков вибув приблизно на 6–8 тижнів. Якщо цей прогноз підтвердиться, українець ризикує пропустити всі матчі, що залишилися у 2026 році.

Останнім поєдинком Зубкова перед травмою стала зустріч АЕК із мадридським «Реалом» у Лізі чемпіонів. Грецька команда поступилася з рахунком 2:3. Українець вийшов на поле на 88-й хвилині, замінивши Луку Йовича.

Статистика Зубкова в АЕК

У поточному сезоні Олександр провів за грецький клуб 14 матчів у всіх турнірах. За цей час він забив два голи.

До АЕК український вінгер приєднався влітку 2026 року. Перед переходом він виступав за турецький «Трабзонспор». У грецькій команді Зубков мав можливість закріпитися в основному складі, однак тепер через травму змушений буде зробити паузу.

Які матчі збірної України пропустить Зубков

Через ушкодження футболіст не допоможе національній команді в листопадових матчах Ліги націй. Головний тренер збірної України Андреа Мальдера вже вніс зміни до заявки. Замість Зубкова до команди викликали півзахисника Миколу Шапаренка та нападника Владислава Ваната. У листопаді на українців чекають два поєдинки. 14 листопада збірна зіграє на виїзді проти Північної Ірландії, а 17 листопада проведе номінально домашній матч із Грузією.

Після чотирьох турів Україна має чотири очки та посідає третє місце у своїй групі Ліги націй. Тож майбутні зустрічі матимуть важливе значення для турнірного становища команди. Відсутність Зубкова стане додатковою проблемою для тренерського штабу перед цими матчами. Водночас точні терміни повернення футболіста залежатимуть від перебігу відновлення та медичних рекомендацій. Про травму Олександра Зубкова повідомило грецьке видання Sport24.

Український вінгер Олександр Зубков залишив турецький «Трабзонспор» і став гравцем грецького «АЕК», підписавши довгостроковий контракт до 2030 року. За футболіста заплатили близько 4 мільйонів євро, а сам перехід став одним із помітних трансферів літа для українського футболу.

Гравець збірної України з футболу Олександр Зубков відзначився вражаючим голом у чемпіонаті Туреччини. Зубков та ще один українець, Арсеній Батагов, вийшли у стартовому складі «Трабзонспора».

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