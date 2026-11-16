Ольга Харлан оголосила про повернення у великий спорт після народження дитини

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Українська фехтувальниця Ольга Харлан оголосила про відновлення спортивної кар’єри після народження дитини. Про своє повернення на фехтувальну доріжку спортсменка повідомила, зазначивши, що тепер виступатиме вже в статусі мами.

«Я повертаюся на доріжку, тепер уже в статусі матусі», — заявила Харлан.

«Рівно два роки тому я вийшла на доріжку на своїх останніх міжнародних змаганнях.

Це була велика пауза. І весь цей час мені дуже хотілося сказати: «I’ll be back!» Але я вирішила ще трохи потримати цю новину при собі.

І ось цей момент настав… Я повертаюся на доріжку. Тепер уже в статусі матусі. Впевнена, що буде нелегко. Але коли це мене лякало?

See you in Orléans, France!», – написала Харлан.

Етап Гран-прі з фехтування у французькому Орлеані відбудеться 3-5 грудня 2026 року.

Ольга Харлан народилася в Миколаєві у 1990 році. Вона – олімпійська чемпіонка з фехтування 2008 та 2024 років, шестиразова чемпіонка світу й восьмиразова чемпіонка Європи, чемпіонка Європейських ігор, срібна призерка Олімпіади 2016, бронзова призерка Олімпіад у 2012, 2016 та 2024 роках..

Про це повідомляється з посиланням на Instagram спорстменки.

Харлан опублікувала нове фото новонародженої доньки.

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