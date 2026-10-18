Олімпійський чемпіон Маккленаган не вийшов до фіналу ЧС у Роттердамі — BBC Sport

Ріс Маккленаган, олімпійський чемпіон, не вийшов до фіналу вправ на коні на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Роттердамі, Нідерланди. У кваліфікації 27-річний спортсмен набрав 14,400 бала та посів 10-те місце, повідомляє BBC Sport.

Результат кваліфікації

Результату Маккленагана не вистачило для потрапляння до фіналу в цій дисципліні. За даними BBC Sport, для гімнаста повернення до змагань після операції на плечі складається непросто.

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Повернення до змагань

Маккленаган повністю пропустив 2025 рік, відновлюючись після хірургічного втручання на плечі. У липні він посів шосте місце на Іграх Співдружності — це був його перший великий турнір після травми. У серпні спортсмен став сьомим на чемпіонаті Європи в Загребі.

Попередні титули

Маккленаган є дворазовим чемпіоном світу та триразовим володарем золота чемпіонатів Європи. Олімпійський чемпіон завершив кваліфікацію світової першості в Роттердамі на 10-й позиції.

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