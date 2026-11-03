У США Олімпійський і Паралімпійський комітет (USOPC) перебуває на просунутій стадії створення структури, через яку може продати частку комерційних прав Team USA в обмін на капітал. Потенційна угода розглядається напередодні літніх Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі.

Запланована комерційна структура

Як повідомляє The Guardian, запропоновану структуру планують назвати United States Olympic and Paralympic Ventures (USOPV). Згідно з протоколами засідань ради USOPC, генеральна директорка організації Сара Гіршленд повідомила про позитивні відгуки після попередніх переговорів із потенційними інвесторами та стратегічними партнерами.

За даними Sky News, інвестиційний банк Raine Group консультує USOPC щодо цього проєкту, а вартість майбутнього підприємства може оцінюватися в мільярди доларів. Raine Group не відповів на запит про коментар.

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Плани після Ігор у Лос-Анджелесі

USOPC є неприбутковою організацією, яка, на відміну від багатьох національних олімпійських комітетів, значною мірою залежить від спонсорства, ліцензування та інших комерційних доходів, а не від державного фінансування.

Гіршленд заявила Reuters, що комітет готується перейти від комерційного партнерства з LA28, відомого як United States Olympic and Paralympic Properties, яке завершиться після Ігор у Лос-Анджелесі. За її словами, комерційна модель USOPV ще розробляється, а до цього переходу готувалися понад два роки.

Після Олімпіади-2028 США зосередяться на підготовці до зимових Ігор 2034 року в Солт-Лейк-Сіті. У заяві USOPC зазначив, що оцінює різні комерційні варіанти для залучення додаткових ресурсів для спортсменів і національних спортивних федерацій, зберігаючи свою місію, систему управління та керівництво.

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