Онлайн-трансляція Гран-прі США Формули-1 стартує 25 жовтня — Interia Sport

Interia Sport анонсувала текстову онлайн-трансляцію Гран-прі США Формули-1, яка розпочнеться в неділю, 25 жовтня 2026 року, о 21:00. У повідомленні йдеться про трасу в Остіні, штат Техас, США.

Траса в Остіні

Видання зазначає, що перші повороти траси мають видовищну конфігурацію, яка традиційно сприяє інтенсивній боротьбі після старту. На думку порталу, це може зробити перебіг гонки непередбачуваним. Водночас питання про форму окремих команд перед американським етапом залишається відкритим.

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Попередні раунди

За даними Interia Sport, у двох попередніх раундах перемагали Макс Ферстаппен і Red Bull. Траса в Остіні відрізняється характеристиками від Сепанга та автодрому Марина-Бей. Видання вважає, що американський етап має показати, чи зможе команда з Мілтон-Кінса зберегти свою перевагу в Техасі.

Interia Sport готує текстову онлайн-трансляцію змагання.

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