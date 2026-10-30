Оприлюднили календар Ліги чемпіонів для Індустрії Кельце та Вісли Плоцьк — Interia Sport

У Польщі оприлюднили календар матчів основного етапу Ліги чемпіонів з гандболу за участю Індустрії Кельце та Орлен Вісли Плоцьк. Клуб із Кельце 19 листопада о 18:45 удома зіграє з Барселоною, а команда з Плоцька 18 листопада о 18:45 прийматиме угорський Телеком Веспрем. Про це повідомляє Interia Sport.

Матчі Вісли Плоцьк

На основному етапі Орлен Вісла Плоцьк також зіграє проти ПСЖ, Ольборга, Фюксе Берлін і Мельзунгена. Результати двох матчів із Мельзунгеном, які команди провели на попередньому етапі, врахують у таблиці: Вісла перемогла вдома 25:24 і поступилася в Касселі 26:28.

26 листопада клуб із Плоцька проведе виїзний матч із ПСЖ, 3 грудня зіграє в гостях з Ольборгом, а 10 грудня прийматиме Фюксе Берлін. Домашню зустріч із ПСЖ призначено на 17 лютого. Матч проти Ольборга в Плоцьку має відбутися 3 або 4 березня, а точні дату й час ще визначать.

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Старт Індустрії Кельце

Індустрія Кельце потрапила до групи з Барселоною, Магдебургом, Спортінгом Лісабон, ГОГ Гудме та Динамо Бухарест. На попередньому етапі команда з Кельце двічі програла Магдебургу — 30:35 та 27:30. Ці результати також перенесуть до наступної фази.

Після домашньої гри з Барселоною Індустрія 25 листопада зіграє на виїзді з Динамо Бухарест, а 2 грудня — у Данії проти ГОГ Гудме. На 9 грудня заплановано домашній матч зі Спортінгом. Виїзну гру з Барселоною проведуть 3 або 4 березня, точний час і дату ще не оголосили.

Барселона підходить до матчу в Кельце із серією з 22 перемог поспіль у Лізі чемпіонів. Із них 16 каталонський клуб здобув у попередньому сезоні, а шість — у нинішньому. Основний етап турніру стартує 18 листопада.

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