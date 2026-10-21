Організатори Золотого м’яча запустили голосування за найкращого лауреата — RMF24

Організатори премії «Золотий м’яч» запровадили нову категорію Ballon d’Or of All Time, або BOAT — «Золотий м’яч усіх часів». У ній інтернет-користувачі оберуть найкращого в історії володаря цієї нагороди серед футболістів, які здобували її щонайменше двічі. Про це повідомляє RMF24.

Десять претендентів

До голосування допустили десять футболістів, які щонайменше двічі вигравали «Золотий м’яч». Серед номінантів названо Альфредо Ді Стефано, Йогана Кройфа, Франца Беккенбауера, Мішеля Платіні, Роналдо, Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.

Усі десять номінантів сукупно здобули 32 «Золоті м’ячі». Учасники голосування мають не лише обрати футболіста, а й визначити рік, у який, на їхню думку, він провів найкращий сезон. Цей сезон визнають найвидатнішим в історії премії.

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Результати після церемонії

Церемонія вручення «Золотого м’яча» 2026 року запланована на 26 жовтня в London Palladium у Лондоні. Результати голосування в категорії BOAT оголосять 28 жовтня — через два дні після основної церемонії.

Організатори також повідомили, що кожен учасник голосування матиме шанс виграти два квитки на наступну церемонію «Золотого м’яча».

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