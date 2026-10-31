Орландо Пайретс представив третю форму на Тижні моди ПАР — TimesLIVE

Футбольний клуб «Орландо Пайретс» 24 жовтня представив третю форму сезону 2026/27 на Тижні моди ПАР у The Forum у районі Гайд-Парк у Йоганнесбурзі. Клуб став першою командою Прем’єр-соккер-ліги, яка провела показ на подіумі South African Fashion Week, повідомляє TimesLIVE.

Футбол і мода на подіумі

Показ під назвою From Field To Fashion поєднав футбольну культуру з модою. До проєкту долучилися чотири південноафриканські дизайнерські бренди: Nao Serati, Good Good Good, Yona та David Tlale. Нову футболку Adidas поєднали з дизайнерським одягом.

У показі взяли участь футбольні ікони «Орландо Пайретс»: Крістіан Дербішир, Хеппі Джеле, Андре де Йонг, Інносент Маела, Форчун Макаранге, Зої Манйепау, Брайтон Мхлонго, Лінда Мнтамбо, Себастьян Педерсен і Нео Рапу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дизайн третьої форми

Лімітована третя форма «Орландо Пайретс» для сезону 2026/27 виконана в бордовому та помаранчевому кольорах із фіолетовими й червоними акцентами. Її дизайн натхненний ландшафтами Совето, стійкістю та характером клубу, а також поколіннями, які формували його ідентичність із 1937 року.

Засновниця SA Fashion Week Лусілла Бойзен заявила, що поєднання мистецтва і спорту на подіумі дає можливість розповідати південноафриканські історії та представляти роботи дизайнерів новій аудиторії. У показі також поєднали впливи культури пантсула й стрітвиру, контрастні принти та модульні елементи.

Читай нас у