Орландо Пайретс здобув сьому поспіль перемогу в лізі — TimesLIVE

У ПАР футбольний клуб «Орландо Пайретс» переміг «Кайзер Чіфс» у 186-му дербі Совето та продовжив серію до семи поспіль перемог у чемпіонаті. На матчі був присутній французький футбольний діяч і легенда «Арсеналу» Тьєррі Анрі, повідомляє TimesLIVE.

Перебіг дербі

«Кайзер Чіфс» активніше розпочав гру та створив кілька моментів. Зокрема, Ванділе Дуба після передачі Мдудузі Шабалали отримав нагоду для удару, але воротар «Пайретс» Сіпо Чайне відбив м’яч. Дуба та Пуле Ммоді також не реалізували свої моменти.

Першими забили «Орландо Пайретс». Після удару Янели Мбутуми м’яч відскочив від захисника «Чіфс» Табо Молоїсане та опинився у воротах. «Кайзер Чіфс» невдовзі зрівняв рахунок: Чайне не втримав м’яч, а Ммоді скористався помилкою голкіпера й забив із близької відстані.

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На початку другого тайму тренер «Пайретс» Абдеслам Уадду випустив Гампхані Лунгу замість Нкосіхони Ндаби, після чого Деон Хотто перемістився на звичну позицію лівого захисника. Вирішальна атака команди почалася з перехоплення в центрі поля, а Тапело Мокободі віддав передачу на Цепанга Моремі.

Серія Пайретс і становище Чіфс

Перед матчем «Кайзер Чіфс» не міг обіграти «Орландо Пайретс» у шести останніх зустрічах чемпіонату: «Пайретс» здобув п’ять перемог, а ще одна гра завершилася нічиєю. Нова перемога посилила позиції команди Уадду в боротьбі за захист чемпіонського титулу та, за оцінкою TimesLIVE, збільшила тиск на «Мамелоді Сандаунз».

«Кайзер Чіфс» під керівництвом Фернанду да Круза, за даними видання, відстає в турнірній таблиці від «АмаЗулу» та «Мілфорда». Команда прагне фінішувати щонайменше третьою, щоб повернутися до Кубка конфедерації.

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