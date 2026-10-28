Orlen Wisła Płock перемогла Nantes 33:27 і вийшла до другого етапу ЛЧ — Interia Sport

Польський клуб Orlen Wisła Płock у Плоцьку обіграв французький HBC Nantes з рахунком 33:27 у заключному матчі групи B Ліги чемпіонів з гандболу. Перемога 28 жовтня забезпечила команді вихід до другого етапу турніру.

Перевага після перерви

Першу половину зустрічі господарі виграли з різницею у два м’ячі — 15:13. На старті матчу Nantes мав перевагу, однак наприкінці тайму Пшемислав Краєвський зрівняв рахунок — 11:11, а Золтан Шита вивів плоцьку команду вперед. Остаточний рахунок першої половини встановив Давид Давидзик.

У другому таймі Orlen Wisła Płock поступово збільшила відрив. Ключовим став відрізок на початку другої половини, коли господарі повели 20:17. У заключні хвилини вони довели перевагу до п’яти м’ячів — 31:26 — і завершили матч перемогою 33:27, повідомляє Interia Sport.

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Найрезультативніші гравці

Найбільше м’ячів за Orlen Wisła Płock закинув Фредерік Б’єрре — сім. Мельвін Рішардсон і Сергій Косоротов відзначилися по чотири рази. Голкіпер Мілян Вуйович здійснив 16 сейвів із 40 кидків, показавши 40-відсоткову ефективність.

У складі HBC Nantes найрезультативнішим був Ноам Леопольд із десятьма голами, Ігор Турченко закинув шість м’ячів. В іншій грі групи македонський Вардар Скоп’є зіграв унічию з німецьким MT Melsungen — 26:26.

Orlen Wisła Płock завершила груповий етап на першому місці з вісьмома очками. MT Melsungen посів друге місце із сімома балами та також пройшов далі. HBC Nantes, який набрав шість очок, продовжить сезон у Лізі Європи.

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