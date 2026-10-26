Осімхен оформив дубль у перемозі Галатасарая над Фенербахче — Anadolu Agency

«Галатасарай» переміг «Фенербахче» з рахунком 2:1 у стамбульському дербі дев’ятого туру турецької Суперліги, що відбулося у Стамбулі, Туреччина. Нігерійський нападник Віктор Осімхен забив обидва м’ячі господарів у першому таймі — на 29-й і 44-й хвилинах.

Як повідомляє Anadolu Agency, матч відбувся на стадіоні RAMS Park у Стамбулі. Перед першим голом Осімхен зіграв у стінку з Баришем Алпером Їлмазом, увійшов до штрафного майданчика та пробив у верхній кут воріт. До цього «Фенербахче» був близьким до відкриття рахунку, коли м’яч після спроби Давінсона Санчеса вибити подачу Н’Голо Канте влучив у стійку.

Перевага господарів у першому таймі

На 44-й хвилині Осімхен подвоїв перевагу «Галатасарая», головою переправивши м’яч у ворота після дальнього вкидання Ісмаїла Якобса та удару Санчеса. У першій половині зустрічі господарі завдали 11 ударів, шість із яких припали в площину воріт, тоді як «Фенербахче» не завдав жодного удару.

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Після перерви Якобс міг зробити рахунок ще більшим, але його удар головою після навісу Роланда Шаллаї влучив у поперечину.

Гол Кахведжі не врятував Фенербахче

Гості скоротили відставання на 62-й хвилині: Ірфан Джан Кахведжі прийняв передачу Огуза Айдина та забив ударом через себе. Воротар «Галатасарая» Угурджан Чакир торкнувся м’яча, однак не зміг завадити голу.

Наприкінці матчу Мілан Шкриньяр мав нагоду зрівняти рахунок, проте його удар головою на 90-й хвилині винесли майже з лінії воріт. У компенсований час Лерой Сане змусив воротаря «Фенербахче» Едерсона виконати ще один сейв. Перемога повернула «Галатасарай» на перше місце Суперліги: команда має 22 очки після дев’яти матчів. «Фенербахче» з 16 балами опустився на п’яту позицію.

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