Ospreys переміг Black Lion 39:14 у стартовому матчі Challenge Cup — BBC Sport

Валлійський регбійний клуб Ospreys переміг грузинський Black Lion з рахунком 39:14 на стадіоні «Авчала» у Тбілісі в стартовому матчі Challenge Cup сезону 2026–27. Команда Марка Джонса занесла сім спроб і здобула бонусне очко, повідомляє BBC Sport.

Перевага до перерви

Ospreys захопив ініціативу завдяки двом спробам без реалізацій у перші 12 хвилин. Гвілім Еванс завершив комбінацію після коридору, а Морган Морс силовим проривом заніс м’яч після сутички за п’ять метрів від залікової зони.

Black Lion скоротив відставання на 20-й хвилині: півзахисник сутички Георгі Спандерашвілі прорвався крізь кілька захватів. Утім, Х’ю Саттон відповів спробою з близької відстані, а Люк Морган заніс м’яч після передачі Лалакаї Фокеті. На перерву Ospreys пішов за рахунку 22:7.

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Три спроби у другому таймі

Невдовзі після відновлення гри Морган оформив другу спробу. Потім Рубен Морган-Вільямс передачею допоміг хукеру Льюїсу Ллойду занести м’яч на іншому фланзі, а проп Кіан Гайр відзначився після прориву Оуена Воткіна та спроби Ллойда, якого зупинили впритул до залікової зони.

Спробу Харрі Вайлда скасували після перегляду TMO через офсайд. Останню спробу в матчі заніс гравець Black Lion Отар Гіоргадзе після коридору з просуванням. Цирекідзе двічі реалізував спроби грузинської команди, а Ловсон Крейтон виконав дві реалізації для Ospreys.

У грудні Ospreys прийматиме Harlequins, а в січні зіграє у Франції проти Toulon і вдома з Vannes.

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