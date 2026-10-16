Остапенко обіграла Шнайдер у чвертьфіналі Wuhan Open — Interia Sport

Латвійська тенісистка Єлена Остапенко перемогла Діану Шнайдер у чвертьфіналі турніру Wuhan Open у китайському Ухані. Матч завершився з рахунком 7:6(6), 6:1 на користь Остапенко, яка вийшла до півфіналу змагань категорії WTA 1000.

Повернення в першому сеті

Шнайдер, посіяна під 11-м номером, повела 5:2 у стартовій партії. Вона мала сетбол у дев’ятому геймі на власній подачі, але не реалізувала його. Остапенко відіграла відставання в один брейк, зрівняла рахунок — 5:5, а згодом перевела сет на тайбрейк.

На тайбрейку латвійка вела 6:3, однак Шнайдер зуміла зрівняти рахунок. Вирішальні розіграші залишилися за Остапенко, яка виграла першу партію 7:6(6). За даними Interia Sport, стартовий сет тривав 67 хвилин.

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Другий сет за Остапенко

У другій партії Остапенко швидко захопила перевагу, вигравши перші три гейми. Шнайдер взяла четвертий гейм, але надалі не здобула жодного. Остапенко завершила матч за 105 хвилин.

У півфіналі латвійська тенісистка зіграє проти Еліни Світоліної або Сонай Картал. Остапенко також зберегла можливість зустрітися на турнірі з Ігою Свьонтек: для цього польська тенісистка має перемогти Енн Лі, а потім — Маю Хвалінську або Марію Саккарі.

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