Остін Смотермен виграв другий поспіль титул PGA Tour — Sky Sports News

Остін Смотермен виграв Butterfield Bermuda Championship на Бермудських островах, перемігши ірландця Шеймуса Пауера на третій додатковій лунці плей-оф. Для Смотермена це другий поспіль титул PGA Tour після перемоги на Bank of Utah Championship раніше цього місяця, повідомляє Sky Sports.

Турнір скоротили через вітер

Змагання на полі Port Royal Golf Course завершили після 54 лунок через несприятливу погоду. Гру в неділю відклали через сильний вітер, а фінальний раунд згодом скасували через подальше погіршення погодних умов.

Смотермен і Пауер поділили перше місце з результатом 16 ударів нижче пару. У понеділок вранці вони повернулися на поле для плей-оф у форматі раптової смерті.

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Вирішальна третя додаткова лунка

На перших двох додаткових лунках — пар-3 №16 — обидва гравці зробили пар за вітряних умов. Перед наступною додатковою лункою змінили розташування прапорця.

Пауер припустився богі, тоді як Смотермену для перемоги вистачило пару з двома патами. Наступний турнір PGA Tour — VidantaWorld Mexico Championship у Віданта-Вальярта — стартує у четвер.

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