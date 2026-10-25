Пакистан обіграв Англію завдяки рекордному партнерству за останній вікет — BBC Sport

Збірна Пакистану з крикету перемогла Англію з різницею в один вікет у матчі тристоронньої серії ODI в Лахорі, Пакистан. Англія набрала 241 ран за 46,4 овера, а Пакистан завершив погоню з рахунком 243-9 за 47,1 овера. Про це повідомляє BBC Sport.

Рекорди Шадаба Хана

Пакистан опинився у складному становищі за рахунку 154-9, коли команді потрібно було набрати 242 рани для перемоги. Шадаб Хан, який вийшов бити під восьмим номером, залишився непереможеним із 113 ранами за 96 м’ячів. Це найвищий результат гравця, який виходив під восьмим номером, в ODI.

Разом із Гарісом Рауфом Хан склав незавершене партнерство за десятий вікет на 89 ранів. За даними BBC Sport, це новий рекорд для пари за останній вікет, яка забезпечила перемогу в погоні в ODI. Рауф набрав сім ранів і зіграв 19 м’ячів: перші 18 він захищався, а на 19-му вибив вирішну четвірку в овері дебютанта Генрі Крокомба. До завершення матчу залишалося 17 м’ячів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Скасоване рішення та становище Англії

Коли Хан мав 97 ранів, його спершу визнали вибулим після апеляції за lbw у боулінгу Гаса Аткінсона. Крикетист скористався переглядом рішення, і система DRS зафіксувала ледь помітний внутрішній край бити, тому рішення скасували. На той момент Пакистану залишалося набрати 21 ран.

У складі Англії Бен Дакетт набрав 105 ранів за 111 м’ячів. Джеймі Овертон узяв три вікети, пропустивши 43 рани, і став першим англійським швидким боулером з 2017 року, який провів 10 оверів поспіль у матчі ODI. Англія програла всі три матчі серії та майже втратила шанси на продовження боротьби: її виліт буде підтверджено, якщо Шрі-Ланка переможе Пакистан у наступному матчі.

Читай нас у