Пакистан обіграв Шрі-Ланку завдяки сенчурі Аги — Sky Sports News

У Равалпінді, Пакистан, збірна Пакистану перемогла Шрі-Ланку з різницею у 37 ранів у стартовому матчі тристоронньої серії ODI. Салман Алі Ага, який повернувся до команди, набрав 107 ранів за 90 м'ячів і оформив свій четвертий сенчурі в ODI. Пакистан завершив першу частину матчу з 305 ранами за 49,5 овера. Про це повідомляє Sky Sports News.

Виступ Аги та іннінгс Пакистану

Шрі-Ланка виграла жеребкування та вирішила розпочати матч у полі. Ділшан Мадушанка в стартовому відрізку вивів з гри Фахара Замана, який набрав 16 ранів, і Саіма Аюба з сімома ранами. Бабар Азам і 19-річний дебютант Саад Баїг створили партнерство на 74 рани за третю хвіртку, але Ешан Малінга вибив обох у послідовних оверах. Азам завершив іннінгс із 45 ранами за 57 м'ячів.

За рахунку 118-4 Ага разом із Хасаном Навазом, який набрав 37 ранів, створив партнерство на 97 ранів. Після цього Ага додав 64 рани в парі з Арафатом Мінхасом. У завершальних п'яти оверах ланкійські боулери зупинили прискорення Пакистану: за рахунку 279-5 команда втратила останні п'ять хвірток за 26 ранів. Малінга завершив матч із показником 4-46, а Асіта Фернандо — 3-59.

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Відповідь Шрі-Ланки

У відповіді Шрі-Ланка набрала 268 ранів за 48,1 овера. Камінду Мендіс набрав 44 рани, а Паван Ратнаяке та Джаніт Ліянге відновили шанси команди партнерством у 119 ранів. Ратнаяке зробив 79 ранів, Ліянге — 60, однак Шрі-Ланка не змогла наздогнати суперника.

Капітан Пакистану Шахін Афріді взяв три хвіртки за 55 ранів, Насім Шах — дві за 43, Харіс Рауф — дві за 48, а Фахім Ашраф — дві за 49. Наприкінці серпня Агу разом із шістьма іншими пакистанськими гравцями відкликали додому під час турне Англією. Після цього він утратив капітанство в команді T20 і не потрапив до складу на серію проти Шрі-Ланки, яку Пакистан виграв 2-1. До складу ODI його повернули після результативних виступів у внутрішніх змаганнях, зокрема потрійного сенчурі. Наступний матч тристоронньої серії Пакистан проведе проти Англії у Равалпінді.

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