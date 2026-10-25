Пакистан вибив Англію за 241 ран попри сотню Дакетта — Dawn

Збірна Пакистану з крикету вибила Англію за 241 ран за 46,4 овера в матчі тристоронньої серії ODI на стадіоні «Гаддафі» в Лахорі, Пакистан. Капітан пакистанців Шахін Шах Афріді взяв чотири вікети за 46 ранів, повідомляє Dawn.

Втрати на старті

Афріді розпочав інінгс Англії з двох вікетів: у першому овері вибув Том Бентон, який набрав чотири рани, а в третьому — Джо Рут із п’ятьма ранами. Капітан англійської команди Гаррі Брук вибув із одним раном після непорозуміння між бітунами, у якому брали участь дебютант Разаулла та воротар Саад Байг.

Гаріс Рауф також узяв вікет Джордана Кокса, який набрав шість ранів. Після 10 оверів Англія мала 52 рани та втратила чотири вікети, а в перших п’яти оверах її рахунок становив 19-3.

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Століття Дакетта

Бен Дакетт набрав півстоліття за 56 м’ячів, а своє п’яте століття в ODI — за 104 м’ячі. Ліворукий бітумен завершив інінгс зі 105 ранами за 111 м’ячів, виконавши 10 ударів на чотири та дві шістки. Це стало його першим століттям у ODI проти Пакистану.

Сем Карран став головним партнером Дакетта: їхня пара додала 93 рани за п’ятий вікет і підняла рахунок Англії з 52-4 до 145. Карран набрав 42 рани за 52 м’ячі, після чого Афріді перервав це партнерство.

Завершення інінгсу

Арафат Мінхас вибив Дакетта у 37-му овері. Разаулла здобув свій перший вікет в ODI, упіймавши м’яч після власної подачі, коли вибув Вілл Джекс. Наприкінці інінгсу Гас Аткінсон залишився невибитим із 36 ранами за 28 м’ячів, зокрема з трьома шістками. Останнім вибув дебютант Генрі Крукомб, якого Афріді вивів із гри з вісьмома ранами.

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